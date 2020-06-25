Тегеран, , 08:20 — REGNUM 24 июня новый посол Ирана в Норвегии Алиреза Юсефи на встрече с королем Норвегии Харальдом V рассмотрел вопрос о развитии двусторонних связей между Тегераном и Осло. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Благодаря хорошему потенциалу двух стран существует возможность развивать отношения в различных измерениях», — отметил он. Юсефи также представил доклад о мерах, принятых в рамках борьбы со вспышкой коронавируса (COVID-19) на фоне санкций США против Ирана.

Тем временем норвежский король Харальд V выразил надежду на укрепление ирано-норвежских отношений посредством взаимодействия между официальными лицами.

Ранее 22 июня Юсефи представил свои верительные грамоты королю Норвегии. Новоназначенный посол также передал тёплое приветствие со стороны президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани норвежскому королю.