Тегеран, , 08:26 — REGNUM Вечером 23 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании отверг заявления госсекретаря США Майка Помпео о покупке истребителей, отметив, что американский представитель отчаянно пытается ввести мир в заблуждение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июня.

«@SecPompeo так отчаянно пытается ввести мир в заблуждение, что утверждает, что в октябре Иран закупит истребители», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте, отметив: «А затем отошлёт их в один конец».

«Возможно, он мог бы также сказать, как они полетят обратно в Иран, исчерпав свое топливо», — сообщил глава МИД Ирана.

Ранее Помпео в своем твиттере заявил: «Эмбарго на поставки оружия Ирану истекает в октябре, Иран сможет закупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10».