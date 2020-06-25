Тегеран, , 08:26 — REGNUM 23 июня первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что перед лицом жестоких санкций США против иранского народа страна не столкнулась ни с какими проблемами в плане обеспечения основными товарами и продовольствием, необходимыми народу, а иранское правительство и нация вышли победителями против угроз и последствий коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июня.

Джахангири сделал эти замечания на встрече с представителями министерства сельскохозяйственного джихада. Он отметил: «Американцы начали экономическую войну против Ирана, чтобы привести экономику страны к спаду, однако страна победила в этом направлении, поскольку ее экономика не развалилась».

Подчеркнув, что достижения министерства сельскохозяйственного джихада повысили общественную терпимость, Джахангири сослался на многочисленные шаги, предпринятые для обеспечения сельскохозяйственных, садоводческих, животноводческих и рыбохозяйственных потребностей.

«Увеличение объема сельскохозяйственного производства с 96 млн тонн в 2013 году до 125 млн тонн в прошлом году имеет особо важное значение, так как площадь возделывания не увеличилась в период пребывания правительства в должности», — сообщил Джахангири.