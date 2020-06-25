Подгорица, , 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ. По информации полицейских управлений, 24 июня при подавлении беспорядков ранения получили пятеро полицейских — четверо в Никшиче и один в Баре.

«Полиция Никшича установила стабильный порядок… В инцидентах получили повреждения многие служебные машины, а четверо полицейских пострадали», — говорится в заявлении полиции. Отмечается, что сейчас в городе «проводятся мероприятия по привлечению зачинщиков к ответственности». Также по информации полиции, одна сотрудница правоохранительных органов пострадала при столкновениях, произошедших в городе Бар.

По информации национальной телекомпании RTCG, в Никшиче на площади Савы Ковачевича вечером 24 июня собрались несколько сот протестующих против задержаний оппозиционеров в городе Будва. В результате столкновений пострадали сотрудники МВД, применившие в ответ слезоточивый газ.

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