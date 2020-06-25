Токио, , 02:56 — REGNUM Власти Японии приняли решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США. Об этом со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно 25 июня сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, решение об окончательном отказе от размещения ПРО в этих префектурах было принято 24 июня на заседании Совета национальной безопасности Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвида Хелви 18 июня заявил, что США вместе с Японией ищут решение, позволяющее разместить на территории дальневосточного партнёра Штатов комплексы ПРО Aegis Ashore.

Напомним, 15 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore — в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на севере острова.

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