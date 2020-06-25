Каракас, , 02:50 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает возможной свою отставку через референдум в 2022 году. Об этом президент заявил в ходе трансляции в Twitter.

«10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро», — сказал глава страны.

По его словам, за проведение референдума оппозиция сможет выйти на улицы и собрать подписи граждан.

Кроме того, Мадуро напомнил, что Конституция страны предполагает проведение всенародного референдума в середине президентского срока в том случае, если будет собрано необходимое число подписей граждан.

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