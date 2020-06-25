Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не боится уголовного преследования за разглашения секретной информации в своих мемуарах. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Не думаю, что есть какие-либо причины для этого», — заявил он.

По словам Болтона, работники Совета нацбезопасности Белого дома изучали несколько месяцев всю информацию, приведенную в мемуарах, и не нашли там секретных сведений. Он также подчеркнул, что книга содержит спорные суждения, однако таким образом Болтон якобы пытается донести правду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил своему бывшему советнику Джону Болтону тюрьмой и конфискацией имущества за публикацию «лживой» информации в мемуарах. Также Трамп назвал Болтона «чокнутым предателем».

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