Петропавловск-Камчатский, , 02:28 — REGNUM Ещё четыре кандидата выдвинулись на досрочные выборы губернатора Камчатского края, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября. Таким образом уже 11 человек заявили о своём намерении побороться за пост главы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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«Партия прогресса» выдвинула на выборы губернатора Камчатки директора МКУ «Городской архив» Викторию Бондаренко.

От «Партии за справедливость» на выборы выдвинулся директор МАУК Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» Дмитрий Омельченко.

Индивидуальный предприниматель Одилжон Азизов уведомил избирательную комиссию о своём выдвижении на выборы от партии «Российский общенародный союз».

Региональное отделении партии «Справедливая Россия» выдвинуло на выборы губернатора Камчатского края индивидуального предпринимателя Дмитрия Бобровских.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух дальневосточных регионах в единый день голосования 13 сентября состоятся досрочные выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.

Ранее избирком Камчатского края уведомили и своём выдвижении на выборы губернатора 7 человек — предприниматель Максим Близнюков («Партия роста»), депутат Валерий Калашников (ЛДПР), инженер Андрей Лиходедов («Гражданская платформа»), пенсионер Александр Остриков («Патриоты России») и самовыдвиженцы — домохозяин Алексей Николаев, пенсионер Тагиев Этибар Сабир Оглы, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.