Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.

Он подтвердил телеканалу, что ФБР занимается расследованием природы возникновения нового коронавируса. Однако какую-то новую информацию по этому вопросу Рэй предоставлять отказался, сославшись на то, что все уже публично было озвучено.

«Информации все еще недостаточно, чтобы понять, как вирус возник в Ухане», — подчеркнул Рэй.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня состоялся онлайн-форум, проведенный китайским аналитическим центром. В ходе обсуждения бывшие высокостатусные политики из различных стран раскритиковали политизацию борьбы с коронавирусной инфекции.

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