Варшава, , 02:03 — REGNUM По словам президента Польши Анджея Дуды, переброска в страну ядерного оружия с США не обсуждается. Об этом он заявил 24 июня на своей странице в Facebook, после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Дуды, ядерное оружие «никогда не было предметом моего разговора с Дональдом Трампом». Также эта тема не поднималась и во время только что завершившихся переговоров.

«Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу своё ядерное оружие. Я об этом ничего не слышал», — заявил президент Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох ранее заявил, что правительство Польши не ведёт никаких переговоров относительно размещения у себя американского ядерного оружия и такой вопрос не будет рассматриваться в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон.

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