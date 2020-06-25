Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Соединенные Штаты ввели санкции против капитанов иранских танкеров, доставлявших нефтепродукты в Венесуэлу, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении.

«В результате сегодняшних санкций, счета этих капитанов будут заблокированы. Их карьеры и перспективы пострадают от этих действий», — заявил глава американского Госдепа.

Также Помпео отметил, что Иран доставил танкерами около 1,5 млн баррелей нефтепродуктов. Он также подчеркнул, что США продолжат оказывать всестороннюю поддержку проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуайдо, которого признают в качестве «временного президента Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из иранских судов доставило в Венесуэлу продовольствие и медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Законный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро подчеркнул, что Иран и Венесуэла имеют право на международную торговлю.

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