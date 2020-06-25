Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп допустил возможность посещения Польши только после президентских выборов 3 ноября. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп сказал, что «хотел бы» приехать в Польшу «как только сможет».

«Возможно, смогу после выборов», — заявил он.

Напомним, предполагавшийся визит президента США в Польшу в начале сентября 2019 года для участия в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, был отменён из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан».

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