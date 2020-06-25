Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп расходы стран НАТО на оборону в размере 2% ВВП считает недостаточными. Об этом он заявил 24 июня во время пресс-конференции в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Трампа, Польша, которая тратит на оборону 2% ВВП, является одной из восьми стран НАТО проделавших хорошую работу в контексте расходов в рамках альянса, «но 2% — это слишком маленькая цифра».

«Я говорил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, он сказал, что мы проделали хорошую работу. Я же сказал, что этого недостаточно», — сказал Трамп. По его словам, США «будут удовлетворены» только в том случае, если все страны НАТО начнут платить «справедливую долю».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох заявил, правительство Польши не ведёт никаких переговоров относительно размещения у себя американского ядерного оружия и такой вопрос не будет рассматриваться в ходе визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон.

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