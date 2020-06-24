Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил прежнего главу Белого дома Барака Обаму в слежке за его предвыборным штабом. Об этом 24 июня он сообщил во время брифинга.

По словам главы Соединенных штабов, наблюдения проводились во время избирательной кампании.

«Они устраивали слежку за моим штабом, они не должны были этого делать. Администрация Обамы следила за штабом», — заключил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, многие члены его команды сели бы в тюрьму на срок до 50 лет.