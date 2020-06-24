24 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Вспомните лучше мудрость североамериканских индейцев: «Мы не унаследовали землю наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших детей».

Андрей Ганжа, , 23:51 — REGNUM В фильме «Слуга народа», собственно и передавшего Владимиру Зеленскому булаву гетмана (простите, президента Украины) восстановление развалившийся страны заканчивается эпизодом прихода донбасских горняков на помощь 57-ми галицким шахтерам, запечатанным взрывом метана на полукилометровой глубине (2.22.55 — 2.27.30). По сценарию донецкие спасатели профессионально разобрались с проблемой, а с «псами режима» Галицкого королевства без церемоний разобрались сами галичане. Эпизод заканчивается рукопожатием и замечанием русскоязычного спасателя: «Одну справу робимо» (Одно дело делаем). Все обнимаются, а президент Голобородько, в исполнении Зеленского, с трудом сдерживает слезы…

Одна из карпатских гор на Буковине, снятая с одного места в 2013, 2014 и 2020 годах: © Фейсбук-страница: Юрій Керецман

И этот сценарный ход совершенно не вызывал внутреннего протеста. Поскольку тогда, в другое время и в другой стране, восток и запад Украины нередко приходили на помощь друг другу. Особенно это касалось природного проклятия карпатского региона — паводков. Только в этом тысячелетии три из них (2001,2008 и 2010 годов) по праву называли «катастрофическими».

И сразу вспоминается… Июнь 2008-го: во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях подтоплен 40 601 жилой дом, 33 882 гектаров сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680 километров автомобильных дорог. Вода еще буянит, а Донецкая область уже выделила пострадавшим денежную помощь в размере 500 тысяч гривен, а из Луганска к пострадавшим уже рванули первые восемь КАМАЗов с 50-ю тоннами гуманитарной помощи.

Однако с тех пор в украинском Донецке появилась «Аллея ангелов» с именами 66-ти украинских детей, убитых из украинского оружия. И, как не тоскливо об этом говорить, но в обозримом будущем о взаимопомощи и гуманном взаимодействии крайних Запада и Востока страны можно только в контексте «Божественной комедии»: Lasciate ogni speranza voi ch'entrate (Входящие, оставьте упованья).

А поддержка и помощь ох, как нужны. В Западную Украину опять пришла большая вода. На 24 июня пострадали уже 187 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Подтоплены 4976 домов, пять фельдшерско-акушерских пунктов, затоплены 3302 подвалов, 9389 приусадебных участков, 3286 колодцев. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен красный уровень опасности.

Закарпатье и Прикарпатье «топило» из века в век и первый паводок зафиксирован в далеком 1164 году. Сейчас многие высоколобые ученые и диванные эксперты вовсю пытаются найти причины разрушительных паводков. Найти даже с какой-то долей фатализма, ссылаясь, как обычно, на европейский опыт: «европейцы поняли, что сколько километров дамб не строй, сколько миллиардов евро на их содержание не трать — во время аномальных дождей вода все равно где-то найдет выход из берегов». И предлагают множество объяснений:

некачественная прокладка дорог:

некачественное укрепление берегов;

некачественный отбор гравия;

некачественное строительство лесных дорог и так далее…

Все это, конечно, правильно. Но тревожит одно: в этом потоке объяснений откровенно заметна минимизация такого фактора, как вырубка лесов. Хотя, наверно, все экологи знают, что одна смерека (Picea abies, ель европейская, доминирующая древесная порода Карпат) в сезон поглощает до 5 тонн воды. И если эту смереку срубить, то вода уйдет в грунт, а затем в водное русло. По пути забрав с собой и значительное количество грунта. Отсюда и оползни, и паводки.

А что вытворяют со смереками люди, наглядно показывает фотография одной из карпатских гор на Буковине, снятая с одного места в 2013, 2014 и 2020 годах.

Остается только предполагать, сколько тонн воды пополнило паводок этого года. А еще вспомнить то, о чем мне, еще мальчишке, рассказывали карпатские лесники: берега горной реки лучше всего укрепляет корневая система деревьев.

Но что такое вековой профессиональный опыт для, к примеру, украинского премьера Шмыгаля, который на голубом глазу утверждает, что наводнения на западе Украины вызвало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

И даже более того! Премьер убежден, что за последние пять лет на 20% сократился объем рубок и продажи леса.

Правда? А что же тогда делать с мнением Гослесагентства, что в 2019 году «объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз — до 118 000 кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее» (Андрей Заболоцкий, глава Агентства)? Причем стоит отметить, что за «чудеса» 2019 года равную ответственность несет и «старый» режим Порошенко, и «новый» — ЗЕкоманды.

А что делать с митингами экологов, которые убеждены, что только за последние 15 лет в украинских Карпатах сплошными рубками было уничтожено около 130 тысяч гектаров леса, что составляет почти 8% лесной площади украинских Карпат?

А что делать с тем фактом, что ВСЕ румынские деревообрабатывающие предприятия работают на украинском сырье, поскольку «там за спиленное дерево штраф невъ… (короче, очень большой — А.Г.)» — из личного общения с карпатскими лесниками?

Послушайте, премьер… В 2017 году даже не скрывали, что доля нелегального рынка в обороте древесины — около 80%. Вы действительно полагаете, что доблестная таможня, до недавнего времени руководимая с треском опозорившимся Максимом Нефедовым, снизила этот процент? Да не позорьтесь Вы, уже Гончарука с его самокатом на просторах кабминовских коридоров хватило.

Вспомните лучше мудрость североамериканских индейцев: «Мы не унаследовали землю наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших детей».