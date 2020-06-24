Минск, , 23:22 — REGNUM Нарушения законов Белоруссии при задержании участников президентской кампании и их допросов без адвокатов может стать предметом рассмотрения прокурорских работников. Об этом сегодня, 24 июня в ходе онлайн-конференции заявил заместитель генпрокурора республики Алексей Стук.

Ему были заданы вопросы о том, как генеральная прокуратура Белоруссии относится к фактам недопуска защитников (адвокатов, с которыми предварительно заключен договор) к задержанным по уголовным делам, а также какую позицию Генпрокуратура занимает по факту лишения права на защиту и какие правовые последствия наступают для органов дознания и органов следствия в случае подобных нарушений.

«Однозначно, если право на защиту гарантировано законом, то прокуратура только за реализацию этого права, — ответил Стук. — Бесспорно, к нарушениям фактов непредоставления защитников, их недопуска — защитника, Генеральная прокуратура, если таковые установлены, она реагирует предоставленными полномочиями».

Стук не смог пояснить, что мешало ему или другим сотрудникам генеральной прокуратуры отреагировать на факты отказа Комитета госконтроля Белоруссии в допуске защитников (адвокатов, с которыми заключены договоры) к задержанным 18 июня Виктору Бабарико и Эдуарду Бабарико. СМИ опубликовали видеозаписи, как адвокатам претендента на президентский пост и его сыну — главе избирательного штаба, сотрудники КГК отказывали в возможности оказать правовую помощь.

Белорусские правоохранители демонстративно захлопнули двери перед адвокатами, и даже отказались принять документы в установленном законом порядке. Скандальные видеозаписи собрали десятки тысяч просмотров и множество комментариев, в том числе квалифицированных белорусских и зарубежных юристов.

«Вопрос несколько неопределёнен, — заявил замгенпрокурора республики. — Нужно в каждом случае рассматривать конкретную ситуацию. И мы допускаем, что в определённых случаях, которые складываются в той или иной ситуации, это, наверное, мнение только защитника, что его не допускают, или мнение фигурантов по делу какому-то, что их не допускают незаконно. Поэтому нужно рассматривать каждый конкретный случай, и тогда можно сказать конкретную ситуацию и конкретное отношение, и признать, законно это или не законно».

Тем временем адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико — Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко, не добившись адекватной реакции прокурорских работников на нарушения прав их клиентов, подали несколько жалоб на систематически нарушения права на защиту своих клиентов. Первые жалобы были поданы и приняты прокурорами ещё 18 июня. В частности, Лаевский в трёх жалобах констатировал систематические препятствия госорганов в оказании юридической помощи, на нарушение презумпции невиновности и ряд других нарушений действующего законодательства.

Из комментария замгенпрокурора Белоруссии не ясно, собирается ли этот орган привлекать к уголовной ответственности виновных должностных лиц, в том числе сотрудников КГК и прокуратуры.

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