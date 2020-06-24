Минск, , 23:08 — REGNUM «Репортёры без границ» (RSF) осуждают аресты множества журналистов в Белоруссии, власти которой пытаются всеми возможными способами остановить их работу по освещению митингов в поддержку кандидатов от оппозиции на предстоящих президентских выборах», — сказано в опубликованном заявлении международной организации.

Ранее «Репортеры без границ» неоднократно критиковали белорусские реалии, и в заявлении от 23 июня снова обратили внимание на неприемлемую ситуацию. В организации считают, что «Европейский союз должен оказать давление на [белорусское] правительство, чтобы оно прекратила преследования».

«Несколько журналистов уже были арестованы с момента начала президентской избирательной кампании, — сказано в заявлении. — Однако сейчас отмечены первые случаи, когда полиция (в Белоруссии она называется милицией, — Прим. ИА REGNUM) преследует журналистов, имеющих действительную аккредитацию».

Отмечены факты преследования МВД Белоруссии как внештатных сотрудников, так и представителей независимых и иностранных СМИ. Среди таковых названы Reuters, «Радио Свобода» (RFE / RL — иностранный агент), «белорусскую радиостанцию в изгнании Euroradio» (на самом деле это польская радиостанция — Прим. ИА REGNUM), а также сотрудников «новостных сайтов Tut. by и Onliner. by» (на самом деле это многопрофильные порталы, не зарегистрированные в Белоруссии как СМИ — Прим. ИА REGNUM).

«Мобильный интернет был отключен в преддверии митингов, мешая журналистам», — сказано в документе.

«В ответ на эту беспрецедентную демонстрацию поддержки оппозиционных кандидатов власти пытаются заткнуть рот СМИ и продолжают подавлять все формы плюрализма — как политического, так и журналистского», — констатировала глава отделения RSF по Восточной Европе и Средней Азии Жанна Кавелье.

«Отмечая, что накануне этих арестов председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приняли участие во встрече на высшем уровне между ЕС и шестью странами-партнёрами из Восточной Европы, мы призываем фон дер Ляйен и еврокомиссара по добрососедству Оливера Вархели обусловить любые переговоры с Минском прекращением преследований журналистов и освобождением всех задержанных», — сказано в комментарии.

RSF напомнила, что с 1994 года власть в Белоруссии удерживается Александром Лукашенко, который каждую пятилетку переизбирался в первом туре. При этом Белоруссия занимает 153-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы (рейтинг RSF 2020 года).

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