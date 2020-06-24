Тбилиси, , 22:56 — REGNUM Третий так называемый «политзаключенный», освобождения которого требует от правительства Грузии, но пока не может добиться оппозиция, — Георгий Руруа обратился к соратникам из тюрьмы и дал им свободу действий.

Свое короткое обращение он опубликовал (из тюрьмы) на своей странице в соцсети Facebook. Руруа призвал защищающих его лидеров оппозиции вернуться в парламент и принять участие в голосовании по проекту поправок в Конституцию в третьем чтении.

«Моя позиция такова: участие в голосовании в третьем чтении обязательно, подчеркивать значение я не буду. Понимаю позицию моих друзей, и я поступил бы точно так же на их месте. Оставление меня в заложниках — второстепенно. В беспринципности нас никто обвинить не сможет. Принятие пропорциональной избирательной системы было и остается главным требованием общества, а также просьбой наших международных друзей», — пишет Руруа и призывает соратников довести это дело до конца.

В «Европейской Грузии» и «Национальном движении», которые все это время настоятельно требовали освобождения Руруа, уже заявили, что своего друга в тюрьме не оставят, и, судя по их настрою, голосовать за поправки в Конституцию, пока Руруа сидит в тюрьме, не намерены.

Напомним, что Георгий Руруа был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Процесс по его делу пока не завершился, и приговор еще не вынесен.

После того, как в резиденции посла США 8 марта было заключено соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, «Европейская Грузия» и «Национальное движение» истолковали положение этого соглашения о предотвращении политизации правосудия как требование «освобождения политзаключенных» и предъявили властям список из 3 таких «политзаключенных». Кроме Руруа, туда входили также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. Первый был осужден за растрату 50 млн лари бюджетных средств, а второй — за призывы к насилию и участие в насильственных действиях во время событий 20 июня прошлого года в Тбилиси. На фоне резкой критики правительства Грузии со стороны ряда конгрессменов США и депутатов Европарламента и недвусмысленных указаний западных политиков и дипломатов Угулава и Окруашвили были освобождены актом президента о помиловании.

Несмотря на нахождение Руруа в тюрьме «Европейская Грузия» все же приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию в первом чтении, чтобы, как заявили лидеры партии, не дать «Грузинской мечте» сразу провалить законопроект. Но от участия в следующих обсуждениях отказались. Несмотря на бойкот двух оппозиционных сил, парламенту удалось утвердить поправки и во втором чтении. Голосование в третьем чтении должно состояться 29 июня.

Эти поправки являются частью соглашения от 8 марта и предусматривают проведение парламентских выборов 2020 года по новой избирательной системе.