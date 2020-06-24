Тирана, , 23:11 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 24 июня заявил о том, что уверен в невиновности президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и его преемника на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели, получивших в этот день повестку в Специальный трибунал по Косово в Гааге.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что битва УЧК (алб. Освободительная армия Косово) была навязана косовскому народу притеснениями и геноцидом, осуществляемыми режимом Слободана Милошевича, а потому была справедливой.

При этом политик подчеркнул, что это не первый случай выдвижения обвинений в отношении бывших руководителей УЧК, однако их невиновность уже была доказана ранее.

Напомним, Весели и Тачи обвиняют в незаконном убийстве ста человек, включая сербов, представителей этнического меньшинства рома и сородичей-албанцев, в том числе политических противников.

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