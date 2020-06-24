Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отверг возможность возобновления страной ядерных испытаний «на данном этапе». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не намерен расторгать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Мы будем проводить ядерные испытания, если у нас будут на то причины. Но на данном этапе для этого нет оснований», — заключил Биллингсли.

Напомним, ранее в американских СМИ была опубликована информация об обсуждении правительством США возможности возобновления ядерных испытаний.