Тирана, , 22:55 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 24 июня высказался в поддержку получившего повестку в Специальный трибунал по Косово президента Косово и бывшего главы УЧК (алб. Освободительной армии Косово) Хашима Тачи.

Эди Рама U.S. Department of State

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что «не может найти должных слов для того, чтобы выразить свое возмущение» в связи с вызовом Тачи в Специальный трибунал.

Читайте полный текст заявления Рамы:

Как только я получил новости о списке Специального трибунала и прочитал имена предполагаемых преступников в Освободительной войне Косово, я попытался, но не смог найти должных слов, для того, чтобы выразить свое возмущение!

Завтра я публично выступлю к обращением ко всем албанцам, но я сейчас и до конца буду поддерживать всех тех, кто боролись с оружием в руках для того, чтобы освободить Косово от оков, наложенных террором Слободана Милошевича!

более, чем прежде СЛАВА ЛИДЕРАМ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ👐🏿ЕС. Эди Рама Да здравствует Косово и сегодня

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