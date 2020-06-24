Приштина, , 22:38 — REGNUM После публикации 24 июня в СМИ уведомления о предъявлении Специальным трибуналом по Косово обвинений президенту самопровозглашенного Косово Хашиму Тачи и главе основанной им Демократической партии Косово Кадри Весели Тачи прервал официальную поездку в США, где он намерен был принять участие во встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

Напомним, президента самопровозглашенного Косово обвиняют в совершении около ста убийств, являющихся нарушением обычаев ведения войны и преступлениями против человечности.

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