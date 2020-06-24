Киев, , 21:41 — REGNUM Соболезнования семьям погибших во время наводнения на западе Украины выразил глава страны Владимир Зеленский. Трансляцию обращения президента к жителям страны осуществлял телеканал «112 Украина».

«Я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская, — сказал президент. — Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших».

Зеленский также отметил, что власти Украины не «оставят в беде» пострадавших от стихии граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания относительно последствий стихии на западе страны заявил, что правительство страны «раз и навсегда» должно решить проблему с наводнениями в стране.

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