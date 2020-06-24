Анкара, , 21:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится 24 июня в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

По данным журналистов, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональной тематике.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Украина и Турция договорились об усилении военно-финансового сотрудничества.

Читайте также: Зеленский: «Турецкие партнеры» финансово поддержат украинскую армию