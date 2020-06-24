Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в неисполнении обещаний, данных народам Африки. Об этом 24 июня сообщается в заявлении госдепартамента.

«Во время саммита Китай-Африка мы, к сожалению, увидели много пустых обещаний и повторение банальностей со стороны коммунистической партии Китая», — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении утверждается, что Китай не смог обеспечить транспарентности в вопросе распространения коронавирусной инфекции.

В докладе резюмируется, что только Соединенные Штаты являются ответственным партнером в отношениях со странами Африки.