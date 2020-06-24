Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео вновь поднял проблему утечки персональных данных граждан через технологию Huawei. Об этом 24 июня сообщается в заявлении пресс-службы госдепартамента.

Данная опасность обосновывает введение санкций против китайской компании. Они все больше поддерживаются международным сообществом, считает Помпео.

«Ужесточение санкций против Huawei все больше поддерживаются международным сообществом, так как оно все больше опасается слежки со стороны коммунистического Китая», — говорится в заявлении.

Напомним, власти США не раз обвиняли китайскую корпорацию в сотрудничестве с разведкой КНР. Официальный Пекин отвергает подобные обвинения, называя их необоснованными.