24 июня 2020 | Время чтения 11 мин

Галина Смирнова, , 20:37 — REGNUM 23 июня в России стартовала ежегодная конференция инвесторов «Ренессанс Капитал», 24-я по счету и впервые проведенная в онлайн-формате. Как обещал анонс компании, в мероприятии, которое продлится несколько дней — до 26 июня, примут участие представители свыше 80 инвестиционных фондов с общим объемом активов под управлением более $11 трлн и топ-менеджеры 60 ведущих публичных российских компаний. К настоящему моменту уже запланировано более 250 встреч в формате один на один. Наберется ли такое количество участников по итогам конференции сказать сложно, не видя привычного для глаз помпезного сбора людей в традиционном режиме. Судя по появившимся видео-трансляциям, размещенным на официальном сайте самого мероприятия, уже состоялся ряд панельных дискуссий. В частности, в панельной сессии, именуемой как «Экономическая устойчивость России как результат стабилизационной политики» с участием заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева и заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина поднимались вопросы о том, каким образом Минфин с ЦБ будут вести свою политику в случае проигрыша на выборах в США Дональда Трампа.

Северный поток Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Скажем сразу, мероприятие прошло не без провокаций. С самого начала сессии один из ее модераторов — представитель «Ренессанс Капитала», главный экономист Чарльз Робертсон подвел некоторые итоги развития фондового рынка и сделал прогноз с прицелом на то, что Дональд Трамп, скорее всего, по его личному мнению, не победит на выборах президента США. По словам Робертсона, еще ни одному президенту США не удавалось переизбираться на второй срок, если в течение его первого срока возникала рецессия экономики. Позже экономист вновь повторил свой собственный прогноз:

«Один из основных вопросов стоящих перед инвесторами в течение последних нескольких недель, это усиление санкционного режима со стороны США в отношении России. Да, последние 6 лет, только про это все и говорят, но я считаю, что Трампа не переизберут, потому как ни один американский президент не одерживал победу на перевыборах, если рецессия наблюдалась в ходе первого срока. Выборы будут в ноябре и уже целый ряд клиентов наших говорят о том, что это повлияет на взаимоотношения с Россией уже в конце этого года. Что думает по этому поводу Центробанк РФ? 43 млрд. долларов — это долговые обязательства, которые принадлежат иностранным инвесторам. Многие могут решить уйти с рынка. Может быть, облигации вы будете размещать в евро, а не в долларах? Как вы собираетесь работать с этими рисками? Я понимаю, что догадки могут только через полгода реализоваться, если они вообще реализуются, никто же не знает, кто одержит победу на выборах. Какие вы сценарии проработали, потому что вы же знаете, как ведут себя инвесторы. Инвесторы всегда действуют по принципу «что если», — задал Робертсон вопросы двум Алексеям из России — Моисееву и Заботкину.

Заметим, если на тему того, является ли рецессия делом рук Трампа или она и без него, всё равно настигла бы страну, а может, и вовсе, возникла аккурат перед выборами, как уже проверенный инструмент в борьбе с действующими президентами США, можно, конечно, порассуждать, то вопросы, явно касающиеся прогнозов вокруг окончания или продления полномочий Трампа, задавать представителям российской власти той или иной ветви, да еще представленных на данной сессии заместителями, не корректно. Согласитесь, одно дело, когда на эти темы рассуждают сами инвесторы, другое, когда представители власти, из слов которых позже можно будет сделать любые выводы, а может и раздуть очередной скандал. Тем не менее, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин очень коротко ответил, что Центробанк, конечно, всегда разрабатывает планы на непредвиденные обстоятельства, «например, как 2014 году это делали, когда были наложены санкции».

«Что касается ответа ЦБ РФ на такие риски, ну будем импровизировать, посмотрим, какие санкции будут введены и будем делать всё для того, чтобы обеспечить целевой показатель по инфляции в 4% и финансовую стабильность. Я понимаю, что ответил общими словами, но пока такой ответ», — подытожил Заботкин.

Затем ответ на этот явно компрометирующий вопрос дал замминистра финансов Алексей Моисеев, который оказался более разговорчивым в отличие от зампреда ЦБ.

«Я, если позволите, добавлю свои пять копеек, не пять центов, а пять копеек добавлю к этому ответу», — заявил Моисеев, наговорив дальше на все 5 рублей.

«Я хорошо помню 2014-й год, когда для всех нас санкции стали действительно очень большим шоком. Во-первых, мы разрабатываем планы на непредвиденные обстоятельства, но не от нас зависят решения о введении или усилении санкций, соответственно мы просто можем подготовиться к такому роду событиям. И одна из причин, по которым мы решили вернуться к бюджетному правилу и ограничениям к 2022 году, это как раз таки санкционный режим. С другой стороны, невозможно сказать, какие шаги будут предприняты нашими партнерами, поэтому мы делаем все для того, чтобы защитить нашу экономику от инфраструктурных санкций, это то, чем занимается Минфин, это основная задача для Минфина. ЦБ РФ был нашим партнером в этом деле, мы разрабатывали независимые системы для обеспечения расчетов в национальной валюте, предпринимали меры для того, чтобы обеспечить независимость финансовых систем, потому что нам говорили, что нас отключат от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), от других платежных международных финансовых систем. Мы будем продолжать работать в том же духе, которые работали последние 6 лет, и будем работать по любым сценариям. И, Чарли, я сейчас не хочу намекать о том, будем ли мы еврооблигации размещать или нет, как говорится, поживем, увидим. Да, мы будем развивать внутренние рынки, я буду выступать в парламенте, и там как раз будут обсуждаться вопросы квалифицированных и сертифицированных инвесторов, это всё делается для того, чтобы все больше и больше россиян могли выходить на финансовые рынки, и мы хотим полагаться на локальных инвесторов, не на международных инвесторов. Одна из мер, которые мы приняли в этом году — это налоги на депозиты. Раньше у нас такого никогда не было, естественно это очень сильно повлияет на развитие финансовых рынков, потому что те люди, которые хранили деньги на депозитах, сейчас уже так поступать не будут и, кстати, один из привлекательных вариантов — это использование личных инвестиционных счетов. Там установлены ограничения, там ограничения по инвестициям, которые они могут размещать на финансовом рынке, соответственно люди теперь могут хранить свои сбережения в акциях или облигациях. Я не могу сейчас давать прогнозы по выборам в США, тем более нас постоянно обвиняют в том, что Россия вмешивается в выборный процесс в США, поэтому я даже не буду сейчас никаких комментариев давать, — заявил Моисеев, хотя, по сути, дал понять, что Россия будет опираться на внутренние инвестиции, во всяком случае хочет и планирует.

К слову, на заседании Госдумы, прошедшем в тот же день, куда поспешил удалиться с сессии в конце своей речи Моисеев, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе годового отчета Эльвиры Набиуллиной, заявил, что на 1 мая на депозитных счетах бизнес-структур находится 26,3 трлн рублей и эти деньги можно было вкладывать в экономику без всяких процентов, но предприниматели не хотят рисковать, страшась силовых органов. Вероятно, таким образом, Макаров выступал в защиту монетарной политики ЦБ, пытаясь донести мысль о том, что не ЦБ является тормозом развития экономики.

Отмечу, по всей очевидности, снижение Центробанком ключевой ставки до 4,5% стимулирует их крупнейших держателей делать вложения в экономику страны, в акции и облигации предприятий. Стоит отметить также, что возможно, господин Моисеев, рассказывая инвесторам о планах по развитию внутренних финансовых рынков, дал понять, что ключевая ставка и дальше будет снижаться. Но это всего лишь предположение, тем более, что такие решения не зависят от Минфина. Но, ведь, именно снижение ключевой ставки, способно заставить держателей депозитов направить деньги в работу и не давать им лежать мертвым грузом. Между тем, подобное предположение именно сейчас может служить сигналом для иностранных инвесторов быстрее осуществлять инвестиции в российскую экономику, пока есть возможность получить еще какие-то проценты на будущее. Собственно, почему бы крупнейшим российским держателям депозитов не обратить внимания на этот же сигнал и не приступить к финансированию экономики?

Еще один момент, который привлек внимание в ходе панельной сессии. Собственно вспомнить о существовании бюджетного правила господина Моисеева, можно сказать, заставил жест зампреда ЦБ. Когда в начале сессии зашла речь о высокой доле государства в экономике России, причем, второй модератор сессии — представитель «Ренессанс Капитал», экономист Софья Донец подчеркнула, что именно этот фактор сыграл позитивную роль в ходе текущего кризиса, что позволило России, в частности избежать более высокого уровня безработицы, замминистра финансов отвечая на вопрос о том, каково будет соотношение бюджетного сектора к ВВП, сказал:

«Вы наверняка знаете о том, что «Росимущество» было передано под ведение Минфина и сейчас именно я отвечаю за деятельность этого агентства. Да, мы собираемся продолжать приватизацию, и в феврале я был убежден, что у нас будет еще лет 20 для того, чтобы обеспечить 20-ти процентную долю, но учитывая последствия коронавируса, мне кажется, что мы вернемся к парадигме приватизации и продолжим, как только фондовые рынки откроются. Мне кажется, что первые сделки будут заключены уже осенью этого года, по крайней мере, сейчас готовится несколько соглашений по приватизации, к сожалению, я не могу разглашать информацию, в противном случае меня ЦБ обвинит в том, что я даю инсайдерскую информацию. Еще один момент, на котором я хотел заострить ваше внимание, это управление госкомпаниями. Во-первых, мы должны в большей степени доверять советам директоров, потому что у нас есть госдиректора у большинства госпредприятий и они стоят над душой у совета директоров этих госкорпораций. Здесь надо парадигму менять, потому что в определенный момент нам показалось, что нужно выпустить бразды правления из своих рук, для того, чтобы в госкомпаниях корпоративное управление вышло на должный уровень. Собственно в тех компаниях, в которых мы так поступили (уж не Сбербанк ли Моисеев имел в виду?), корпоративное управление вышло даже на более высокий уровень, чем в частных компаниях и это та политика, которую продвигало правительство РФ. Здесь, видимо, замминистра имеет в виду правительство в его предыдущем составе под руководством Дмитрия Медведева. Советы директоров большинства госкорпораций сформированы. Они на хорошем уровне и теперь, единственное, что нам остается сделать — это отойти в сторону… Мы считаем, что госкомпании это все-таки коммерческие компании, поэтому основная их задача, обеспечивать прибыль и выплачивать дивиденды. Поэтому государство не должно вмешиваться в их деятельность. Это политика, которой мы будем придерживаться», — заметил Моисеев, подчеркнув, что естественно правительство не будет выходить из госдоли госкорпораций. По крайней мере, 50% акций будет принадлежать государству. Но акционерная структура будет изменяться, потому что большинство этих компаний мы унаследовали еще от Советского Союза. И вот, в этот момент зампред ЦБ Алексей Заботкин подняв руку, подал знак, что хочет дополнить речь Моисеева.

«Что касается размера госсектора, отношения бюджетного сектора к ВВП: у нас бюджетное правило никто не отменял, оно до сих пор действует, поэтому самое позднее к 2022 году мы вернемся к нему и поэтому у нас доля госсектора не должна меняться слишком сильно в экономике страны», — заявил Заботкин, видимо, то ли пытаясь умерить пыл Моисеева, то ли сдержать от пустых обещаний.

Похоже, что в рядах блока, отвечающего за финансовую политику в России, согласия нет, во всяком случае, на уровне заместителей руководителей. Но в данном случае гораздо больше импонирует позиция зампреда Центробанка, который явно не заигрывал с инвесторами.