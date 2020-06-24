Тель-Авив, Израиль, , 20:29 — REGNUM Постоянный представитель Совета Безопасности ООН Василий Небензя заявил о готовности организации переговоров между Палестиной и Израилем. Об этом 24 июня он сообщил вовремя заседании организации.

«Сегодня международное сотрудничество как никогда важно, чтобы продвинуться в мирном процессе. Россия как член квартета готова предпринять все усилия, чтобы запустить прямые палестино-израильские переговоры», — отметил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что в случае аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, диалог между странами будет значительно затруднен.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заявлял о своем стремлении аннексировать палестинские территории. Данный шаг был поддержан спикером Кнессета Бени Ганцом.

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