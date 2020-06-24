Бишкек, , 20:25 — REGNUM Правозащитникам удалось добиться того, что депутаты парламента Киргизии сняли с повестки дня законопроект о поправках в закон «Об НКО», передают киргизстанские СМИ со ссылкой на депутата Натальи Никитенко.

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По ее словам, парламентский комитет по социальным вопросам законодательного собрания не стал рассматривать поправки, предлагающие обязать все некоммерческие организации предоставлять госорганам полный отчет о своих источниках доходов и тратах.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлый раз проект закона «Об НКО» был инициирован депутатами парламента Киргизии в 2013 году. Но депутаты отказались его принять из-за давления со стороны руководства нескольких международных организаций.

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