Ашхабад, , 20:24 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры с последним предупреждением руководителям района Эсенгулы Аннагулы Эсенову, Чарджевского района Джуманазару Машарипову, района Довлетли Батыру Гылыджову и Фарабского района Хасану Меткулыеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Административное взыскание главы районных администраций получили за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки».

Бердымухамедов отметил, что несмотря на выращенный в этих районах богатый урожай пшеницы, работа там организована на крайне низком уровне, и потребовал от чиновников исправить все имеющиеся недостатки в кратчайшие сроки.