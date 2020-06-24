Душанбе, , 20:22 — REGNUM На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане сегодня, 24 июня, состоялось торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Офицеры, сержанты и солдаты базы прошли торжественным маршем по площади под песни и марши в исполнении военного оркестра, которые звучали на параде Победы 24 июня 1945 года — «Священная война», «Все выше!», «Триумф победителей» и прочие.

Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Таджикистане, военные провели экскурсию по музею боевой славы 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, рассказав им о её формировании и создании, о том, как дивизия в своё время принимала участие в освобождении и обороне от фашистских захватчиков таких городов, как Гатчина, Пижма, Луга, Рига и другие.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения мероприятия на территории базы были соблюдены все меры санитарного контроля: места построения военных были продезинфицированы, а военнослужащие были в масках и находились под строгим медицинским контролем.