Ашхабад, , 20:22 — REGNUM Руководство министерства иностранных дел и министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркмении провели политико-экономические консультации с представителями министерства иностранных дел и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники переговоров акцентировали внимание на необходимости создания зоны приграничной торговли на туркмено-узбекской границе и увеличения товарооборота между Туркменией и Узбекистаном.

Также туркменские чиновники обсудили с узбекскими коллегами вопросы усиления сотрудничества между госорганами, регионами и деловыми кругами двух стран, расширения транзита транспорта и решения водно-энергетических проблем.