Кишинёв, , 20:19 — REGNUM Депутаты от Партии социалистов Молдавии внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и тоталитарной символики, а также о наказании за отрицание холокоста. Как передает ИА REGNUM, помимо запрета на демонстрацию фашистской символики и наказания за отрицание Холокоста проект социалистов также предусматривает запрет «пропаганды или использования в политических целях символов тоталитарного коммунистического режима: серп и молот и любой носитель с такой символикой».

Таким образом, под запрет может попасть и использование и демонстрация, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.

Представители Партии коммунистов Молдавии, соперничающей в Партией социалистов на левом фланге, отметили в этой связи, что социалисты повторяют инициативу лидера либералов Михая Гимпу, который в 2012 году предлагал парламенту запретить серп и молот.

Один из лидеров Партии коммунистов Елена Боднаренко отметила, что пока в парламенте Молдавии обсуждают запрет «серпа и молота», президент Молдавии Игорь Додон «склоняет голову перед Знаменем Победы с символами Серпа и Молота на Параде Победы в Москве».

По информации молдавского издания NewsMaker, на заседании юридической комиссии парламента Молдавии 24 июня депутаты уже утвердили законодательную инициативу социалистов. При этом депутаты от оппозиции предложили ко второму чтению в парламенте исключить из него запрет на использование «серпа и молота».

Главной целью законопроекта, отметим, является введение наказания за публичное отрицание Холокоста, чего в Молдавии до сих пор не было. Авторы проекта предлагают наказывать за это 5−6 месяцами тюрьмы.

Также авторы законопроекта предлагают наказывать тех, кто изготавливает, распространяет или публично использует фашистскую и ксенофобскую символику, и тех, кто пропагандирует фашистскую, расистскую или ксенофобскую идеологию.

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