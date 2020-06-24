Москва, , 20:10 — REGNUM Музыканту и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу уже не нужен парад Победы. Об этом он сам сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мне лично не нужен (парад Победы)», — заявил Макаревич, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед праздником.

При этом он добавил, что «удовольствие от парадов» он получал в детстве, когда ему было 8 лет. По словам музыканта, он выходил на набережную смотрел и смотрел как военные готовят технику к параду.

Как передавало ИА REGNUM, парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл во многих городах РФ 24 июня.

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