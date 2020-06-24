Чебоксары, , 20:07 — REGNUM В Чувашии сегодня, 24 июня, в региональный ЦИК республики подал документы ещё один претендент на пост главы — Юрий Шакеев, сообщает ведомство.

Он подал документы в качестве самовыдвиженца.

«Рабочей группой ЦИК Чувашии по приёму и проверке документов установлено, что документы представлены кандидатом не в полном объеме. Кандидат Шакеев о данном факте извещен, соответствующую справку-подтверждение подписал», — говорится в сообщении избиркома.

Шакеев в определённых кругах известен как юрист, гражданский активист, блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, первым подал документы для участия в выборах главы Чувашии врио главы республики Олег Николаев.

Напомним, выборы состоятся 13 сентября 2020 года. Выдвижение претендентов на высший пост в Чувашии началось 24 июня и завершится 24 июля. Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцы должны собрать 270 подписей муниципальных депутатов (пройти муниципальный фильтр), а также свыше 4,5 тыс. подписей избирателей.

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