Ашхабад, , 20:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Туркмении обвинило американских дипломатов в размещении на сайте посольства США искаженных сведений о предпринимаемых туркменскими властями мерах по профилактике коронавируса.

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В МИДе отмечают, что американское диппредставительство разместило на своей официальной интернет-странице информацию о том, что в Туркмении «граждане с симптомами заболеваний, вызываемых инфекцией нового типа, проходят тестирование и могут быть отправлены на принудительный карантин без контроля над удобствами и в течение неопределенного периода времени».

Внешнеполитическое ведомство Туркмении подчеркивает, что неоднократно указывало американскому послу на несостоятельность и необъективность подобного рода фейков, и требует от посольства США не заниматься распространением не подтвержденной фактами информации.

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