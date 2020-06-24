Анкара, , 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским. Об этом 25 июня сообщают РИА Новости.

Так, среди других пунктов — ликвидация американских и натовских баз в регионе, признание Республики Абхазия и Турецкой Республики Северного Кипра, а также поддержка территориальной целостности Азербайджана и обеспечение мира в Сирии.

Выступивший на рабочем совещании партии аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек заявил, что необходимо установить отношения с Крымом и по договоренности с Москвой стать гарантом прав крымских татар.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма в 2014 году выступили против государственного переворота в Киеве, провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины. В России «вопрос Крыма» объявили закрытым на высшем политическом уровне.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Крым — часть Украины и что Анкару волнует судьба крымских татар.

Читайте также: Лавров о словах Эрдогана по Крыму: Анкаре не следует подыгрывать Киеву