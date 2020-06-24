Киев, , 19:20 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович и двое экс-министров обороны страны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев подозреваются в госизмене. Об этом 24 июня говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

«Они (Янукович, Саламатин и Лебедев) подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 г.)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что если вина подозреваемых будет доказана им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине обвиняют экс-президента Виктора Януковича в госизмене, изменении госграниц и многих других якобы совершенных им преступлениях. Уголовное преследование политика началось после госпереворота на Украине в 2014 году.