Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Россия в прошлом году предпринимала активные меры по борьбе с терроризмом, однако вылазки со стороны террористических группировок продолжаются. Об этом говорится в «Докладе о терроризме в странах мира в 2019 году», опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Российская Федерация по-прежнему уделяла в 2019 году приоритетное внимание контртеррористической деятельности и она остается целью для международных террористических групп», — говорится в докладе.

В Госдепе отметили, что террористическая деятельность низкой интенсивности по-прежнему создает проблемы на Северном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что нормативно-правовая база в стране постоянно обновляется с учётом международного опыта для эффективной борьбы с терроризмом.

С момента образования Национального антитеррористического комитета большое внимание уделяется нормативно-правовому регулированию и созданию необходимой правовой базы, при этом данная работа строилась «практически с нуля», отметил он.

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