Москва, , 18:43 — REGNUM Информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве отправился в Минск, не соответствует действительности. Об этом 24 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Ведомостям».

Александр Лукашенко President.gov.by

По его словам, белорусский лиде на приеме в Кремле в честь гостей парада Победы присутствовал.

Ранее источник ТАСС в посольстве Белоруссии в столице РФ сообщил, что 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, который присутствовал на Красной площади в Москве на параде Победы, сразу же после мероприятия отправился в Минск.

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