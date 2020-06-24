Берлин, , 18:34 — REGNUM В случае перемещения войск Соединенных Штатов из Германии в Польшу необходимо помнить об основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если они (американские войска) будут перемещены по Европе, например, в Польшу, то важно помнить Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года, — цитируют ее РИА Новости. — Это важный документ, особенно когда Россия ведет себя уверенно».

Она также добавила, что странам Североатлантического альянса важно оставаться «физически едиными и что мы придерживаемся соглашений, которые мы подписали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Пентагон может вывести часть войск из Германии. При этом он обвинял Берлин в нежелании тратить достаточно средств на военные нужды и коллективную оборону НАТО.

Так, Трамп пригрозил сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, в случае, если Берлин не заплатит за его пребывание на территории страны.

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