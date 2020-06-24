Киев, , 18:33 — REGNUM В окружной административный суд Киева поступили иски, которыми пытаются отменить решение властей о выезде украинцев в Россию только по заграничному паспорту.

Об этом 24 июня сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Решение об открытии судебных производств в настоящий момент еще не принято.

Согласно источнику, речь идет о двух исках, которые направлены против правительства Украины. Суд не уточняет, кто именно инициировал данные разбирательства.

ИА REGNUM напоминает, что украинцы могут пересекать границу с Россией лишь при наличии загранпаспорта с 1 марта 2020 года. До этого для выезда в Россию граждане Украины могли использовать и внутренний паспорт.