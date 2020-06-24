Киев, , 18:27 — REGNUM Правительство Украины «раз и навсегда» должно решить проблему с наводнениями в стране. Об этом 24 июня заявил президент страны Владимир Зеленский во время селекторного совещания относительно последствий стихии на западе страны.

«Мы (Украина) ежегодно тратим от 500 до 800 млн на ликвидацию последствий, — заявил Зеленский, слова которого приводит его пресс-служба. — А в этом году, вероятно, будет больше 1 млрд гривен».

По его словам, для того, чтобы ежегодно не терять «людей и деньги», нужно разработать программу с привлечением «зарубежного опыта».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня 2020 г. реки на Западной Украине и в Карпатах из-за сильных дождей вышли из берегов и спровоцировали сильные наводнения.

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