Москва, , 17:54 — REGNUM Статья о Второй мировой войне, которую написал президент России Владимир Путин, активно обсуждается в Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

«Сейчас статья президента (главы России Владимира Путина) очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности, — заявил посол, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы это видим, мы это фиксируем».

По его словам, статья Путина, которая позволяет «глубоко взглянуть» на нашу совместную историю, очень важная и своевременная.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам заявил, что президент РФ Владимир Путин при работе над статьёй о Второй мировой войне пользовался только первоисточниками — документами из архивов.

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