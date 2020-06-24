Пекин, , 17:53 — REGNUM Власти Китая выступают против планов Соединенных Штатов разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

«Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией «прямо на пороге его дома», — сказал он, добавив, что Китай «не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти выразили решительный протест руководству США за усиление давления в отношении китайских СМИ, которые работают на территории этой страны.

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