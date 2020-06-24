Москва, , 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.

Так, во время парада Победы в Москве гости с трибун выразили благодарность лидерам иностранных государств за то, что они приехали в Россию.

«В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» — ответил на это Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко, который присутствовал на Красной площади в Москве на параде Победы, сразу же после мероприятия отправился в Минск. На параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Лукашенко находился вместе со своими сыновьями.

Читайте также: Парад Победы 24 июня: как Москва и регионы отмечают главный юбилей года