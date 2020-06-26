Москва, , 19:05 — REGNUM Новые свидетельства того, как при последнем генсеке СССР Горбачеве Россия чуть не лишилась Карелии, появились в СМИ Финляндии. О том, как отрицают свою вину ответственные за тогдашний развал и о том, как Карелией все бы не ограничилось, если бы состоялась «большая распродажа», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Продажа земли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В книге бывшего эксперта финляндского МИДа Юкки Сеппинена указывается даже сумма, о которой шла речь, когда летом 1990 года руководство Советского Союза согласилось на независимость прибалтийских республик. В публикации в финском издании добавляют, что тогда же обсуждалась и «продажа» Карелии всего за 15 млрд долл. Всего через год, в 1991-м, такую возможность под предлогом финансового провала, когда государственную казну предполагалось наполнить, поощряя сепаратизм и «бегство окраин».

По признанию тогдашнего заместителя министра иностранных дел РСФСР Андрея Федорова, был даже составлен список регионов «перспективных для продажи». И хотя сейчас большинство бывших ответственных лиц яро отрицает факт «торговли родиной», многое из этих планов больно отзывается до сих пор, взять хоть те же Курилы, чуть не подаренные Японии. Стоило бы раз и навсегда признать такие попытки преступными и исключить даже малейшую надежду на их повторение.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Попытки торговать землей России должны быть признаны преступными».