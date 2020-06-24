Минск, , 17:02 — REGNUM «Заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии и аресты граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в их поддержку противоречат международным обязательствам Белоруссии, являющейся членом ОБСЕ», — сказано в публикации, размещённой 24 июня на сайте посольства Франции в постсоветской республике.

В официальном сообщении сказано также: «Франция призывает Белоруссию соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций».

Ранее аналогичные заявления сделали дипломаты США, Британии и стран Евросоюза. После этого их вызвали в МИД Белоруссии, где глава министерства Владимир Макей и глава Комитета госконтроля Иван Тертель убеждали официальных представителей стран Запада в законности политических репрессий, а также настоятельно рекомендовали не вмешиваться в дела постсоветской республики.

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Несмотря на политические репрессии, в Минске и многих других городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. Поводом стало заключение в сизо КГБ главного конкурента Александра Лукашенко — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

За решёткой находятся также руководители избирательных штабов альтернативных кандидатов — Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский. Общее количество задержанных протестующих за четыре дня составило почти четыре сотни человек.

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил в Twitter, что официальный Минск якобы занимает ответственную позицию в выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ по свободе выражения, свободе СМИ, доступу к информации, а также обеспечивает надлежащие условия для профессиональной деятельности журналистов. Неправительственные организации Белоруссии и правозащитники публикуют факты, уличающие МИД Белоруссии во лжи и распространении дезинформации.

В частности, руководитель МЦГИ «Наш дом» Ольга Карач потребовала от властей Белоруссии «дать пояснения по ситуации с похищениями участников мирных акций протеста неизвестными лицами в штатском, не предоставляющими никаких документов и передвигающимся на транспорте без опознавательных знаков».

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