Москва, , 16:48 — REGNUM Военные из разных стран, принявшие участие в параде Победы в Москве, символизируют общую победу стран бывшего Советского Союза и Европы над нацистской Германией и ее сателлитами. Об этом 24 июня написал президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

«Имел честь присутствовать на военном параде.. — написал глава государства. — Вместе с президентами РФ, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчёты из разных стран».

По его словам, по Красной площади в столице РФ прошли маршем парадные расчёты, «символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом».

Как передавало ИА REGNUM, парад в честь 75-й годовщины Победы Советского Союза в войне с нацистской Германией и ее сателлитами состоялся в Москве 24 июня.

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