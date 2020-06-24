Москва, , 16:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия по праву претендует на звание великой державы. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 июня, на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Путин подчеркнул, что именно благодаря деятельности таких людей, как лауреаты государственных премий, Россия по праву претендует на звание великой державы.

«Те, кто находятся сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой», — сказал президент России.

Также Путин обратил внимание на слова одной из лауреатов, которая говорила о морально-нравственных основах, на которых жизнь в России строилась веками — это и взаимоподдержка, и объединении усилий при решении общих задач, а также взаимопомощь.

Путин подчеркнул, что это именно тот морально-нравственный фундамент, на котором стояла, стоит и стоять будет Россия.

«Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов практически во всех областях», — сказал российский лидер.

Путин сердечно поблагодарил лауреатов за их труд, талант и за результаты работы.